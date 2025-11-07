Командующим беспилотными системами ПВО – заместителем командующего ВС ВСУ назначен Юрий Черевашенко.

Юрий Черевашенко стал командующим беспилотными системами ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Юрий Черевашенко: что известно о командующем беспилотными системами ПВО

Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. В последнее время занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

Напомним, недавно сообщалось, что Воздушные Силы ВСУ создают отдельное Командование беспилотных систем противовоздушной обороны, которое будет координировать работу новых подразделений дронов-перехватчиков.

