Юрий Черевашенко стал командующим беспилотных систем ПВО: что известно
Командующим беспилотными системами ПВО – заместителем командующего ВС ВСУ назначен Юрий Черевашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.
Соответствующий приказ подписал министр обороны Денис Шмыгаль.
Юрий Черевашенко: что известно о командующем беспилотными системами ПВО
Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО. В последнее время занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.
Напомним, недавно сообщалось, что Воздушные Силы ВСУ создают отдельное Командование беспилотных систем противовоздушной обороны, которое будет координировать работу новых подразделений дронов-перехватчиков.