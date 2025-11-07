Юрій Черевашенко став командувачем безпілотних систем ППО: що відомо
Командувачем безпілотних систем ППО – заступником командувача ПС ЗСУ призначено Юрія Черевашенка.
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України.
Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.
– Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння, – зазначив глава держави.
Юрій Черевашенко: що відомо про командувача безпілотних систем ППО
Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО. Протягом останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що Повітряні Сили ЗСУ створюють окреме Командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке координуватиме роботу нових підрозділів дронів-перехоплювачів.