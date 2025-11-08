Энергосистема Украины частично стабилизирована после самой масштабной с начала войны российской атаки, однако полностью отказаться от аварийных и плановых отключений электроэнергии сейчас невозможно.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Что известно о состоянии энергосистемы после атаки РФ

— Нам удалось немного стабилизировать систему и перевести ее на графики почасовых отключений, чтобы потребителям было проще планировать свои действия в связи с отключением электроэнергии, — сказала Гринчук в эфире телемарафона Единые новости вечером субботы, 8 ноября.

Глава Минэнерго объяснила, что даже для проведения мелких ремонтов необходимо на определенное время отключать оборудование, чтобы его перезапустить, отремонтировать или заменить.

Именно поэтому в большинстве регионов действовали графики почасовых отключений.

— Важно понять, что даже для того, чтобы мы провели ремонты и для стабилизации работ, конечно, нужны графики отключений, по-другому система не работает. И заявления о том, что не подготовились энергетики, другие службы, они абсолютно не соответствуют действительности, — отметила министр.

По словам Гринчук, энергетики работают в Харьковской, Полтавской и Киевской областях не только для оценки последствий, но и для координации действий по развертыванию альтернативных источников питания, установке малых блочных модульных котельных, чтобы вернуть людям тепло и свет.

Она пояснила, что для устранения повреждений, проведения ремонтов и стабилизации работы энергосистемы применяются графики аварийных отключений в таких регионах, как Киевская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черниговская и Сумская области.

— Сегодня ночью была одна из крупнейших прямых атак баллистическими ракетами на энергетические объекты, то есть на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что привело к повреждениям. Такого количества именно баллистических ракет, которые напрямую атаковали энергетические объекты, даже с начала войны трудно вспомнить. Поэтому, конечно, последствия есть, — подчеркнула Гринчук.

Напомним, в ночь на 8 ноября РФ осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Враг выпустил по территории Украины более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

