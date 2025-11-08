Енергосистема України частково стабілізована після наймасштабнішої з початку війни російської атаки, однак повністю відмовитися від аварійних і планових відключень електроенергії зараз неможливо.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Що відомо про стан енергосистеми після атаки РФ

– Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв’язку з відключенням електроенергії, – сказала Гринчук в ефірі телемарафону Єдині новини ввечері суботи, 8 листопада.

Глава Міненерго пояснила, що навіть для проведення дрібних ремонтів необхідно на певний час вимикати обладнання, аби його перезапустити, відремонтувати чи замінити.

Саме тому у більшості регіонів діяли графіки погодинних відключень.

– Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності, – зазначила міністерка.

За словами Гринчук, енергетики працюють на Харківщині, Полтавщині та Київщині не лише для оцінки наслідків, а й для координації дій щодо розгортання альтернативних джерел живлення, встановлення малих блочних модульних котелень, аби повернути людям тепло та світло.

Вона пояснила, що для усунення пошкоджень, проведення ремонтів і стабілізації роботи енергосистеми застосовуються графіки аварійних відключень у таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина.

– Сьогодні вночі була одна з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об’єкти, тобто на цивільну енергетичну інфраструктуру, що призвело до пошкоджень. Такої кількості саме балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є, – наголосила Гринчук.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада РФ здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Ворог випустив по території України понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.

