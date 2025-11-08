Отключение света в Украине 9 ноября: когда будут действовать графики
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в воскресенье, 9 ноября, в большинстве регионов будут действовать ограничения на потребление электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 9 ноября: что известно
В компании отметили, что завтра, 9 ноября, в большинстве регионов Украины продолжат действовать ограничения потребления электроэнергии.
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 – в пределах от 2 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
— Внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго вашего региона. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, – подчеркнули в Укрэнерго.
В субботу, 8 ноября, меры по ограничению электропотребления будут вынужденно применяться до конца суток.
Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В результате в ряде регионов были введены аварийные отключения электроэнергии.
ПАО Центрэнерго сообщило об остановке всех своих теплоэлектростанций из-за атаки России.