Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в воскресенье, 9 ноября, в большинстве регионов будут действовать ограничения на потребление электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 9 ноября: что известно

В компании отметили, что завтра, 9 ноября, в большинстве регионов Украины продолжат действовать ограничения потребления электроэнергии.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – в пределах от 2 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

— Внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго вашего региона. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, – подчеркнули в Укрэнерго.

В субботу, 8 ноября, меры по ограничению электропотребления будут вынужденно применяться до конца суток.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В результате в ряде регионов были введены аварийные отключения электроэнергии.

ПАО Центрэнерго сообщило об остановке всех своих теплоэлектростанций из-за атаки России.

