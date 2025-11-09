Украинская крылатая ракета Фламинго по ряду технических показателей превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk. Речь идет, среди прочего, о большей дальности полета и более массивной боевой части.

Об этом сообщает The Independent.

По каким характеристикам Фламинго превосходит Tomahawk

Фламинго — одна из новейших украинских разработок с заявленной дальностью полета в 3 тыс. км и боевой нагрузкой более тонны.

Ракета работает на советском турбовинтовом двигателе и способна развивать скорость около 900 км/ч.

Несмотря на использование элементов старых советских технологий в сочетании с современными решениями, стоимость Фламинго такая же, как и американской Tomahawk.

Однако по дальности и весу боевой части украинская разработка значительно опережает Tomahawk: 3 тыс. км против 1,5 тыс. км и около 1100 кг против 500 кг соответственно.

Кроме технических преимуществ, выделяют также и оперативный контроль: эти ракеты полностью находятся под управлением Вооруженных сил Украины.

Поэтому союзники не могут ограничивать их использование против целей в глубине России так, как это происходило с американскими ракетами ATACMS или с британско-французскими Storm Shadow.

— Киев может стрелять из Фламинго по любой цели, которую пожелает поразить. Он не ограничен тем, что, по словам союзников Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками вторжения — пишет издание.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас более 60% дальнобойного оружия производится в Украине самостоятельно.

Представители компании Fire Point отмечают, что ракета может не соответствовать каким-то стандартам, но это не является для них приоритетом.

— Когда в тебя целятся в голову, ты не думаешь о стандартах, ты думаешь, что это должно работать. Нам было безразлично, соответствуем ли мы стандартам НАТО. Нас интересовало только то, чтобы наше оружие было эффективным на передовой, а не на бумаге. В результате мы смогли создать очень эффективное оружие, — пояснил изданию технический директор компании.

Технические характеристики Фламинго:

дальность: 3 тыс. км;

время в воздухе: более 4 часов;

максимальная скорость: 950 км/ч;

крейсерская скорость: 850–900 км/ч;

размах крыла: 6 метров;

максимальный взлетный вес: 6 тонн;

вес боевой части: 1 тонна.

Напомним, в конце октября Зеленский говорил о том, что ракеты Фламинго девять раз применялись в боевых операциях.

По словам президента, во время операций Фламинго продемонстрировали высокую эффективность. Сейчас они являются лучшими среди ракет украинского производства.

