Украинская ракета Фламинго превосходит Tomahawk по дальности и мощности — СМИ
- Ракета Фламинго превосходит по некоторым техническим характеристикам американскую ракету Tomahawk.
- Фламинго оснащена советским турбовинтовым двигателем и развивает скорость до 950 км/ч.
- Украина имеет полный контроль над использованием ракеты Фламинго.
Украинская крылатая ракета Фламинго по ряду технических показателей превосходит американскую крылатую ракету Tomahawk. Речь идет, среди прочего, о большей дальности полета и более массивной боевой части.
Об этом сообщает The Independent.
По каким характеристикам Фламинго превосходит Tomahawk
Фламинго — одна из новейших украинских разработок с заявленной дальностью полета в 3 тыс. км и боевой нагрузкой более тонны.
Ракета работает на советском турбовинтовом двигателе и способна развивать скорость около 900 км/ч.
Несмотря на использование элементов старых советских технологий в сочетании с современными решениями, стоимость Фламинго такая же, как и американской Tomahawk.
Однако по дальности и весу боевой части украинская разработка значительно опережает Tomahawk: 3 тыс. км против 1,5 тыс. км и около 1100 кг против 500 кг соответственно.
Кроме технических преимуществ, выделяют также и оперативный контроль: эти ракеты полностью находятся под управлением Вооруженных сил Украины.
Поэтому союзники не могут ограничивать их использование против целей в глубине России так, как это происходило с американскими ракетами ATACMS или с британско-французскими Storm Shadow.
— Киев может стрелять из Фламинго по любой цели, которую пожелает поразить. Он не ограничен тем, что, по словам союзников Украины, он может и не может делать в борьбе с российскими войсками вторжения — пишет издание.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас более 60% дальнобойного оружия производится в Украине самостоятельно.
Представители компании Fire Point отмечают, что ракета может не соответствовать каким-то стандартам, но это не является для них приоритетом.
— Когда в тебя целятся в голову, ты не думаешь о стандартах, ты думаешь, что это должно работать. Нам было безразлично, соответствуем ли мы стандартам НАТО. Нас интересовало только то, чтобы наше оружие было эффективным на передовой, а не на бумаге. В результате мы смогли создать очень эффективное оружие, — пояснил изданию технический директор компании.
Технические характеристики Фламинго:
- дальность: 3 тыс. км;
- время в воздухе: более 4 часов;
- максимальная скорость: 950 км/ч;
- крейсерская скорость: 850–900 км/ч;
- размах крыла: 6 метров;
- максимальный взлетный вес: 6 тонн;
- вес боевой части: 1 тонна.
Напомним, в конце октября Зеленский говорил о том, что ракеты Фламинго девять раз применялись в боевых операциях.
По словам президента, во время операций Фламинго продемонстрировали высокую эффективность. Сейчас они являются лучшими среди ракет украинского производства.