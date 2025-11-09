Українська крилата ракета Фламінго за низкою технічних показників перевищує американську крилату ракету Tomahawk. Мова йде серед іншого про більшу дальність польоту та масивнішу бойову частину.

Про це повідомляє The Independent.

За якими характеристиками Фламінго перевищує Tomahawk

Фламінго – одна з найновіших українських розробок із заявленою дальністю польоту в 3 тис. км та бойовим навантаженням понад тонну.

Ракета працює на радянському турбогвинтовому двигуні та здатна розвивати швидкість близько 900 км/год.

Незважаючи на використання елементів старих радянських технологій у поєднанні з сучасними рішеннями, вартість Фламінго така сама як і американської Tomahawk.

Проте за дальністю та вагою бойової частини українська розробка значно випереджає Tomahawk: 3 тис. км проти 1,5 тис. км та близько 1100 кг проти 500 кг відповідно.

Окрім технічних переваг, виділяють також і оперативний контроль: ці ракети повністю перебувають під управлінням Збройних сил України.

Тому союзники не можуть обмежувати їх використання проти цілей у глибині Росії так, як це відбувалося з американськими ракетами ATACMS або з британсько-французькими Storm Shadow.

– Київ може стріляти з Фламінго по будь-якій цілі, яку забажає вразити. Він не обмежений тим, що, за словами союзників України, він може і не може робити у боротьбі з російськими військами вторгнення – пише видання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз понад 60% далекобійної зброї виробляється в Україні самостійно.

Представники компанії Fire Point зазначають, що ракета може не відповідати якимось стандартам, але це не є для них пріоритетом.

– Коли тобі цілять у голову, ти не думаєш про стандарти, ти думаєш, що це має працювати. Нам було байдуже, чи відповідаємо ми стандартам НАТО. Нас цікавило лише те, щоб наша зброя була ефективною на передовій, а не на папері. В результаті ми змогли створити дуже ефективну зброю, – пояснила виданню технічний директор компанії.

Технічні характеристики Фламінго:

дальність: 3 тис. км;

час у повітрі: понад 4 години;

максимальна швидкість: 950 км/год;

крейсерська швидкість: 850–900 км/год;

розмах крила: 6 метрів;

максимальна злітна вага: 6 тонн;

вага бойової частини: 1 тонна.

Нагадаємо, у кінці жовтня Зеленський говорив про те, що ракети Фламінго дев’ять разів застосовувалися у бойових операціях.

За словами президента, під час операцій Фламінго продемонстрували високу ефективність. Зараз вони є найкращими серед ракет українського виробництва.

