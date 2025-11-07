В ночь на 7 ноября (с 20:00 6 ноября) россияне осуществили массированную атаку по территории Украины, применив 128 ударных беспилотников Shahed, Гербера и других типов БПЛА.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 7 ноября: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 94 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного дрона на 11 локациях, а также падение обломков в нескольких регионах.

В частности, ночью 7 ноября прогремели взрывы в Запорожье.

В результате вражеской атаки в городе выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов города.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информации о пострадавших пока не поступало.

В эту же ночь, 7 ноября, россияне осуществили обстрел ударными беспилотниками по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

По данным Одесской областной прокуратуры, повреждены объекты энергетики, складские помещения и административное здание.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

