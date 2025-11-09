У понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України будуть запроваджені обмеження у постачанні електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла 10 листопада: що відомо

Зазначається, що причиною введення обмежень є наслідки масштабних ракетно-дронових атак, які Росія спрямувала на енергетичні об’єкти України.

Зараз дивляться

Графіки відключень:

погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;

обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.

В Укренерго зазначили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації.

Нагадаємо, що у ніч на 7 листопада росіяни здійснили масштабну атаку по території України, застосувавши 128 ударних безпілотників Shahed, Гербера та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили ППО збили або подавили 94 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера та інших на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного дрона на 11 локаціях, а також падіння уламків у кількох регіонах.

Станом на вечір 8 листопада енергосистему України вдалося частково стабілізувати.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, атака у ніч на 7 листопада “була однією з найбільших прямих атак балістичними ракетами на енергетичні об’єкти”, що спричинило їх пошкодження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.