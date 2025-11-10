У Покровську найбільш інтенсивні бої йдуть на території промзони, що на півночі міста.

Про це повідомляє пресцентр 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ситуація у Покровську на 10 листопада

За інформацією військових, шляхи інфільтрації (просочування) ворога до промзони перебувають під контролем ЗСУ. Тож в окупантів дуже обмежені можливості для поповнення своїх втрат.

Зараз дивляться

Також Сили оборони не дають росіянам закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати як панівні висоти. Така протидія дозволяє іншим підрозділам ЗСУ зачищати місто від ворога.

Водночас загарбники намагаються сконцентрувати зусилля в інших районах Покровська та на західних околицях, щоб просуватися у бік Гришиного – це на північний захід від Покровська.

Українським військовим вдається стримувати росіян завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє Силам оборони продовжувати виконання завдань.

Втрати РФ у Покровську

Так, за минулий тиждень Сили оборони у Покровську ліквідували 236 російських окупантів, ще 136 ворогів дістали поранення. Також наші воїни уразили один танк, три бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки.

Та попри втрати загарбники продовжують нарощувати штурми позицій наших військових у Покровській агломерації (Покровськ та прилеглі населені пункти). Так, минулого тижня окупанти 132 рази атакували наші підрозділи, а це майже на 20% більше за попередній тиждень.

Оборона Мирнограду

За інформацією 7 корпусу ДШВ, російські війська не полишають спроб атакувати Мирноград із південного сходу. Силам оборони вдається ліквідовувати окупантів на підступах до міста

Забезпечення підрозділів ЗСУ у Мирнограді виконується – поповнення запасів продуктів та боєкомплекту проводиться вчасно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.