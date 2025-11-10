Реалізація програми PURL із закупівлі американського озброєння для Збройних сил України відбувається без зупинок. Постачання триває, нове обладнання вже надходить до України.

Про це Суспільному повідомив представник НАТО.

Реалізація програми PURL триває

За його словами, партнери продовжують фінансувати нові пакети військової допомоги для України та готують “додаткові зобов’язання”.

– Перші чотири пакети – загальною вартістю близько $2 млрд були профінансовані: Нідерландами (4 серпня), Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня), Німеччиною (13 серпня), і Канадою (24 серпня), – зазначило джерело.

Співрозмовник додав, що окрім вже профінансованих пакетів PURL, деякі союзники працюють над додатковими зобов’язаннями.

У НАТО також очікують, що найближчим часом більше союзників оголосять про нові пакети допомоги Україні.

– Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові поставки тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було – постачання триває, нове обладнання прибуває до України, – додав представник блоку.

Програма PURL (Priority Ukraine Requirements List) забезпечує постачання критично важливого американського військового обладнання для України, яке фінансують європейські союзники та Канада.

НАТО координує доставку через NSATU. До пакету військової допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне озброєння.

