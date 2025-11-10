На этой неделе украинцам стоит готовиться к типичной для ноября погоде — с туманами, незначительными осадками и умеренным теплом.

Будет ли снег в Днепре в ноябре и чего ожидать от погоды, читайте в нашем материале.

Погода в Украине на неделю

О погоде в Украине на ближайшую неделю рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Фактов ICTV.

По словам синоптика, 10 ноября ночью небольшие дожди пройдут в большинстве регионов страны, а днем умеренные осадки ожидаются преимущественно в Одесской и Николаевской областях. Влажность воздуха будет оставаться высокой, ветер будет слабым, поэтому в ночное и утреннее время будут формироваться туманы. Водителям советуют быть внимательными и следить за предупреждениями синоптиков.

Температурный режим останется комфортным: в ближайшие несколько дней ночью ожидается от +1 до +9°, днем +8…+13°, на Юге до +16°.

Начиная с 11 ноября, в большинстве областей прогнозируются дожди, кроме юго-востока. 12-го осадки сохранятся на Левобережье, но будут умеренными. Существенного похолодания не ожидается: ночью +2…+8°, днем +5…+12°, в Центре страны до +14°, а на Юге и Востоке до +18°.

После 13-14 ноября атмосферное давление возрастет, количество осадков уменьшится, и установится более стабильная погода, характерная для середины осени.

– Катаклизмов не прогнозируется. Осень сейчас спокойная, без ураганов или ливней. Единственное опасное явление — это туманы, на которые следует обращать внимание, – отметила Птуха.

Погода на ноябрь 2025 в Днепре

В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии рассказали о погоде в Днепре в ноябре. По данным гидрометцентра, ноябрь традиционно считается переходным месяцем между осенью и зимой. Именно в этот период в области наблюдается постепенное снижение температуры, сокращение светового дня и первые признаки предзимья.

По данным синоптиков, жителям Днепропетровщины стоит готовиться к тому, что погода в Днепре в ноябре 2025 года будет прохладной, но сравнительно мягкой.

Средняя месячная температура воздуха в регионе обычно составляет около +2,8°C, а переход к более холодному сезону начинается после устойчивого снижения средней суточной температуры ниже +5°C — преимущественно в первой декаде ноября.

Исторически самая низкая температура, зафиксированная в этом месяце, достигала –21…–25°C, тогда как абсолютный максимум составлял +19…+26°C. Среднее количество осадков в ноябре составляет примерно 41 мм, что соответствует климатической норме.

Ориентировочный прогноз на ноябрь 2025 года для Днепропетровской области:

Средняя месячная температура — около +3,8°C, что на 1°C выше климатической нормы.

Среднее количество осадков — 41 мм, то есть в пределах нормы.

Итак, ноябрь в Днепропетровской области обещает быть умеренно теплым, с типичным количеством осадков и постепенным переходом к зимним температурам во второй половине месяца.

Какая будет погода в ноябре в Днепре в ближайшее время

11 ноября погода в Днепре и области будет типичной для ноября, но дождливой. По прогнозу Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток будет облачно. Ночью пройдут умеренные, местами значительные дожди, днем — интенсивные осадки. В некоторых районах области возможен туман, который будет снижать видимость на дорогах. Ветер юго-западного направления, умеренный — 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +6…+11°, днем +11…+16°. В Днепре ночная температура будет колебаться в пределах +9…+11°, днем +12…+14°.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, поэтому 11 ноября ночью местами, а днем повсеместно в городе Днепр и по области ожидается значительный дождь с количеством осадков 15-49 мм. Установлен желтый уровень опасности (I уровень), поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными из-за возможного ухудшения погодных условий.

