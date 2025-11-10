Цього тижня українцям варто готуватися до типової для листопада погоди — із туманами, незначними опадами та помірним теплом.

Чи буде сніг у Дніпрі в листопаді та чого очікувати від погоди, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Україні на тиждень

Про погоду в Україні на найближчий тиждень розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха в коментарі для Фактів ICTV.

За словами синоптикині, 10 листопада вночі невеликі дощі пройдуть у більшості регіонів країни, а вдень помірні опади очікуються переважно на Одещині та Миколаївщині. Вологість повітря залишатиметься високою, вітер буде слабким, тому в нічний та ранковий час формуватимуться тумани. Водіям радять бути уважними та стежити за попередженнями від синоптиків.

Температурний режим залишиться комфортним: у найближчі кілька днів вночі очікується від +1 до +9°, удень +8…+13°, на Півдні до +16°.

Починаючи з 11 листопада, у більшості областей прогнозуються дощі, окрім південного сходу. 12-го опади збережуться на Лівобережжі, але будуть помірними. Суттєвого похолодання не очікується: уночі +2…+8°, вдень +5…+12°, у Центрі країни — до +14°, а на Півдні та Сході до +18°.

Після 13-14 листопада атмосферний тиск зросте, кількість опадів зменшиться, і встановиться більш стабільна погода, характерна для середини осені.

– Катаклізмів не прогнозується. Осінь нині спокійна, без ураганів чи злив. Єдине небезпечне явище — це тумани, на які слід звертати увагу, – зазначила Птуха.

Погода на листопад 2025 у Дніпрі

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли про погоду у Дніпрі в листопаді. За даними гідрометцентру, листопад традиційно вважається перехідним місяцем між осінню та зимою. Саме в цей період в області спостерігається поступове зниження температури, скорочення світлового дня та перші ознаки передзим’я.

За даними синоптиків, жителям Дніпропетровщини варто готуватися, що погода у Дніпрі в листопаді 2025 буде прохолодною, але порівняно м’якою.

Середня місячна температура повітря в регіоні зазвичай становить близько +2,8°C, а перехід до холоднішого сезону починається після стійкого зниження середньої добової температури нижче +5°C — переважно в першій декаді листопада.

Історично найнижча температура, зафіксована в цей місяць, сягала –21…–25°C, тоді як абсолютний максимум становив +19…+26°C. Середня кількість опадів у листопаді становить приблизно 41 мм, що відповідає кліматичній нормі.

Орієнтовний прогноз на листопад 2025 року для Дніпропетровської області:

Середня місячна температура – близько +3,8°C, що на 1°C вище за кліматичну норму.

Середня кількість опадів – 41 мм, тобто в межах норми.

Отже, листопад на Дніпропетровщині обіцяє бути помірно теплим, із типовою кількістю опадів та поступовим переходом до зимових температур у другій половині місяця.

Яка буде погода в листопаді у Дніпрі найближчим часом

11 листопада погода в Дніпрі та області буде типовою для листопада, але дощовою. За прогнозом Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби буде хмарно. Уночі пройдуть помірні, місцями значні дощі, удень — інтенсивні опади. В окремих районах області можливий туман, який знижуватиме видимість на дорогах. Вітер південно-західного напрямку, помірний 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +6…+11°, вдень +11…+16°. У Дніпрі нічна температура коливатиметься в межах +9…+11°, вдень +12…+14°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, тож 11 листопада вночі місцями, а вдень повсюдно в місті Дніпро та по області очікується значний дощ із кількістю опадів 15-49 мм. Встановлено жовтий рівень небезпечності (І рівень), тож водіям і пішоходам варто бути уважними через можливе погіршення погодних умов.

