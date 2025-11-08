На следующей неделе украинцам следует готовиться к типичной для ноября погоде с туманами, небольшими осадками и относительно теплыми температурами.

Об этом в интервью рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на следующей неделе

– Традиционно с выходных начинаем. Они будут разнообразны, но осенний характер погоды будет сохраняться. 8 числа осадков не ожидается. Высокое атмосферное давление будет определять погоду, только в Закарпатье и в Карпатах возможно влияние атмосферного фронта, – отметила Птуха.

По ее словам, 9 ноября этот фронт распространится на южные области, а 10 числа ночью небольшие дожди пройдут в большинстве регионов, днем ​​- умеренные осадки ожидаются в Одесской и Николаевской областях.

– Влажность воздуха будет оставаться высокой, ветер слабый, так что в ночные и утренние часы будут формироваться туманы. Водителям следует быть внимательными и следить за предупреждениями на нашем сайте, – подчеркнула синоптика.

Температурный режим остается комфортным. В ближайшие трое суток ночная температура будет +1…+9°, а днем ​​+8…+13°, на юге – до +16°.

Начиная с 11 ноября, в большинстве областей ожидаются дожди, кроме юго-востока. 12-го осадки сохранятся на Левобережье, но будут умеренными.

– Существенных изменений температуры не будет, только дневные показатели несколько снизятся. По ночам ожидаем +2…+8°, днем ​​+5…+12°, в центре +9…+14°, а на юге и востоке — до +18°, – пояснила Птуха.

После 13-14 ноября атмосферное давление повысится, осадков станет меньше. Погода будет оставаться стабильной и типичной для этого времени года.

– Катаклизмов не предвидится. Ливни характерны только для лета, ураганы в Украине не формируются. Сегодня преобладает спокойный, уравновешенный осенний характер погоды. Из опасных явлений только туманы, на которые стоит обращать внимание, – успокоила синоптика.

Погода в Киеве на следующей неделе

Температурный фон в столице будет колебаться в пределах +6…+8° ночью и +11…+13° днем, во время дождя — до +8…+10°.

– В Киеве 10 ноября будет без осадков, 11-го возможен небольшой или умеренный дождь. 12-го его прекращение. С 13 числа атмосферное давление снова будет повышаться, поэтому осадков станет меньше, – рассказала Птуха.

Наталья Птуха подытожила, что погода на следующей неделе будет вполне комфортна для ноября, так что сюрпризов не ожидается.

