Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Згідно з поданням Міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу, кошти передбачені у статті бюджету під назвою “Зміцнення держав, на які було скоєно напад з порушенням міжнародного права у сферах безпеки, оборони та стабілізації”.

За інформацією урядових джерел, додаткові кошти планують спрямувати на закупівлю артилерійських систем, безпілотників, бронетехніки, а також на заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, переданих Україні раніше.

Однак, остаточне схвалення проєкту бюджету на 2026 рік має відбутися на засіданні бюджетного комітету Бундестагу у четвер, 13 листопада.

