Ситуация в районе Покровска и Мирнограда в Донецкой области остается одной из самых напряженных на Востоке Украины.

Украинские войска продолжают удерживать оборону, одновременно отражая попытки российских оккупантов окружить город.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 10 ноября 2025 года.

Анализ ситуации в районе Покровска и Мирнограда

По данным аналитиков, украинские подразделения недавно освободили Родинское, расположенное к северу от Покровска, пытаясь удержать северный фланг так называемого кармана.

Одновременно Силы обороны проводят контрнаступательные действия на западных окраинах города, чтобы остановить продвижение врага на южном направлении.

— Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск, — отметили в ISW.

Однако российские войска продолжают давление на востоке и юге Покровска, пытаясь создать «карман», чтобы усилить попытки окружения украинских сил в городе.

По данным аналитиков, враг удерживает огневой контроль над частью украинских логистических путей, что затрудняет снабжение.

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что снабжение в Мирноград осуществляется, несмотря на трудности, а информация о полном огневом окружении не соответствует действительности.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью New York Post подтвердил, что ситуация под Покровском остается критической, однако оборона держится.

По его словам, Россия сосредоточила на этом направлении около 150 тыс. военных из примерно 700 тыс., находящихся на территории Украины.

По последним данным ISW, враг пытается одновременно завершить окружение Покровского «кармана» и постепенно его уменьшить, но сроки и реальные перспективы этого плана остаются неопределенными.

