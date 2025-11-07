В Покровске находится 314 российских оккупантов. Главная цель врага остается неизменной — полностью оккупировать город.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ситуация в Покровске

По словам Зеленского, ситуация в Покровске остается тяжелой.

5 ноября россияне на технике пытались штурмовать, и враг потерял эту технику.

– Но цель №1 для врага – оккупировать Покровск как можно быстрее. Цель эта и остается. Это понятно по количеству штурмов, – сказал Владимир Зеленский.

За трое суток зафиксировано 220 штурмов Покровска. По данным военных, непосредственно в городе находится 314 россиян, сказал президент.

Ситуация в Харьковской и Донецкой областях

На Купянском направлении Силы обороны продвинулись на 1100-1200 метров. На Волчанском направлении ситуация может осложняться из-за накопления врагом сил.

— На Волчанском направлении за сутки зафиксировано накопление врага в количестве 600 человек, по данным наших военных, — сказал президент.

Также враг пытался штурмовать на Северском направлении, однако без успеха. На Краматорском, Константиновском, Очеретином направлениях российские оккупанты штурмовали, но успехов тоже не имели.

По словам начальника Генштаба Андрея Гнатова, россияне ни в коем случае не отказываются от попыток захватить Покровск и создать условия для его окружения.

— У врага есть определенное преимущество в силах и средствах. Оккупанты частично проникли в городскую застройку, особенно на южные окраины населенного пункта. Пытаются создать плацдарм для того, чтобы продолжать наступление, — подчеркнул Андрей Гнатов.

За год спецназ СБУ ликвидировал 9,5 тыс. человек живой силы противника в Покровске и его окрестностях.

Также бойцы СБУ поражали 255 российских танков, 433 боевые бронированные машины, 343 артсистемы и 78 средств противовоздушной обороны. Кроме того, поражено 3 824 вражеских позиции.

