Ситуація в районі Покровська та Мирнограда на Донеччині залишається однією з найнапруженіших на Сході України.

Українські війська продовжують утримувати оборону, відбиваючи спроби російських окупантів оточити місто.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 листопада 2025 року.

Аналіз ситуації в районі Покровська та Мирнограда

За даними аналітиків, українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське, що розташоване на північ від Покровська, намагаючись утримати північний фланг так званої кишені.

Одночасно Сили оборони проводять контрнаступальні дії на західних околицях міста, щоб зупинити просування ворога на південному напрямку.

— Просування російських військ на півночі та заході Покровська останніми днями сповільнилося, ймовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ, — зазначили в ISW.

Однак російські війська продовжують тиск на сході та півдні Покровська, намагаючись створити “підкишеню”, щоб посилити зусилля зі спроби оточення українських сил у місті.

За даними аналітиків, ворог утримує вогневий контроль над частиною українських логістичних шляхів, що ускладнює постачання.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що постачання до Мирнограда здійснюється, попри труднощі, а інформація про повне вогневе оточення не відповідає дійсності.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю New York Post підтвердив, що ситуація під Покровськом залишається критичною, однак оборона тримається.

За його словами, Росія зосередила на цьому напрямку близько 150 тис. військових із приблизно 700 тис., які перебувають на території України.

За останніми даними ISW, ворог намагається одночасно завершити оточення Покровської “кишені” та поступово її зменшити, але терміни та реальні перспективи цього плану залишаються невизначеними.

