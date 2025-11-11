В октябре украинские земли подверглись очередным попыткам оккупации со стороны врага. Ситуация на отдельных направлениях показывает рост штурмовых действий и изменения в боевой активности.

Сколько территории оккупировала Россия в октябре, читайте в нашем материале.

Сколько территории потеряла Украина в октябре

Аналитики Deep State рассказали, сколько территории оккупировала РФ в октябре. В октябре враг оккупировал 267 кв. км украинской территории — столько же, сколько и в сентябре.

Сейчас смотрят

В прошлом месяце оккупант не изменил масштаб захватов. За октябрь он занял 0,04% территории страны, а в целом площадь временно оккупированных территорий составляет 19,09%. В относительном выражении площадь оккупированных земель выросла на 3,1%, а количество штурмовых действий — на 2,3%.

Сколько территории Украины оккупировано в октябре: где наибольшие потери

Наибольшие потери зафиксированы в районе Новопавловки-Гуляйполя, где приходится 69% оккупированных территорий, однако только 16% штурмовых действий.

На Покровском направлении интенсивность боевых действий оставалась на уровне сентября, тогда как на Лиманском направлении она снизилась.

В то же время возросло количество штурмовых действий в направлении Константиновки и на Харьковском фронте (от Казачьей Лопани до Двуречанского).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.