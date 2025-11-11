Марина Терюханова, редакторка стрічки
3 хв.
Скільки території окупувала Росія в жовтні і як змінилася ситуація на фронті
У жовтні українські землі зазнали чергових спроб окупації з боку ворога. Ситуація на окремих напрямках показує зростання штурмових дій і зміни у бойовій активності.
Скільки території окупувала Росія в жовтні, читайте в нашому матеріалі.
Скільки території втратила Україна в жовтні
Аналітики DeepState розповіли, скільки території окупувала РФ в жовтні. У жовтні ворог окупував 267 кв. км української території — стільки ж, скільки й у вересні.
Зараз дивляться
Минулого місяця окупант не змінив масштаб захоплень. За жовтень він зайняв 0,04% території країни, а загалом площа тимчасово окупованих територій становить 19,09%. У відносному вираженні площа окупованих земель зросла на 3,1%, а кількість штурмових дій — на 2,3%.
Скільки території України окуповано в жовтні: де найбільші втрати
- Найбільші втрати зафіксовані в районі Новопавлівки-Гуляйполя, де припадає 69% окупованих територій, проте лише 16% штурмових дій.
- На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій залишалася на рівні вересня, тоді як на Лиманському напрямку вона знизилася.
- Водночас зросла кількість штурмових дій у напрямку Костянтинівки та на Харківському фронті (від Козачої Лопані до Дворічанського).
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.