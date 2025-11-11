Поражено более 77 тыс. целей: Сырский об успехах беспилотных систем в октябре
В октябре украинские авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на рабочем совещании по вопросам развития беспилотных систем в ВСУ.
Сырский о беспилотных системах
По словам Александра Сырского, наращивание мощностей беспилотных сил привело к значительному росту поражений противника.
– В октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировочные системы, – заявил генерал.
Сырский отметил, что наземные роботизированные комплексы (НРК) все больше выполняют логистические и эвакуационные задачи, сохраняя жизнь личного состава.
Он добавил, что первоочередной задачей НРК является сохранение жизни бойцов. В октябре наземные комплексы доставили почти 300 тыс. килограммов провизии нашим подразделениям.
Он добавил, что сегодня НРК также используют для эвакуации раненых, минирования и боевых задач.
Главнокомандующий также отметил рост возможностей украинской радиоэлектронной борьбы. Он сказал, что в октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем.