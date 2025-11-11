В октябре украинские авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на рабочем совещании по вопросам развития беспилотных систем в ВСУ.

Сырский о беспилотных системах

По словам Александра Сырского, наращивание мощностей беспилотных сил привело к значительному росту поражений противника.

Сейчас смотрят

– В октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тыс. целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомбардировочные системы, – заявил генерал.

Сырский отметил, что наземные роботизированные комплексы (НРК) все больше выполняют логистические и эвакуационные задачи, сохраняя жизнь личного состава.

Он добавил, что первоочередной задачей НРК является сохранение жизни бойцов. В октябре наземные комплексы доставили почти 300 тыс. килограммов провизии нашим подразделениям.

Он добавил, что сегодня НРК также используют для эвакуации раненых, минирования и боевых задач.

Главнокомандующий также отметил рост возможностей украинской радиоэлектронной борьбы. Он сказал, что в октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.