Уражено понад 77 тис. цілей: Сирський про успіхи безпілотних систем у жовтні
У жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на робочій нараді з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.
Сирський про безпілотні системи
За словами Олександра Сирського, нарощення потужностей безпілотних сил призвело до значного зростання уражень противника.
– У жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника. Найкращі бойові показники показали FPV-дрони та важкі бомберні системи, — заявив генерал.
Сирський зазначив, що наземні роботизовані комплекси (НРК) дедалі більше виконують логістичні та евакуаційні завдання, зберігаючи життя особового складу.
Він додав, що першочерговим завданням НРК є збереження життя бійців. У жовтні наземні комплекси доставили майже 300 тис. кілограмів провізії нашим підрозділам.
Він додав, що сьогодні НРК також використовують для евакуації поранених, мінування й бойових завдань.
Головнокомандувач також відзначив зростання можливостей української радіоелектронної боротьби. Він сказав, що у жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем.