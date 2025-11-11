У жовтні українські авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на робочій нараді з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.

Сирський про безпілотні системи

За словами Олександра Сирського, нарощення потужностей безпілотних сил призвело до значного зростання уражень противника.

– У жовтні наші авіаційні безпілотні комплекси уразили 77 тис. цілей противника. Найкращі бойові показники показали FPV-дрони та важкі бомберні системи, — заявив генерал.

Сирський зазначив, що наземні роботизовані комплекси (НРК) дедалі більше виконують логістичні та евакуаційні завдання, зберігаючи життя особового складу.

Він додав, що першочерговим завданням НРК є збереження життя бійців. У жовтні наземні комплекси доставили майже 300 тис. кілограмів провізії нашим підрозділам.

Він додав, що сьогодні НРК також використовують для евакуації поранених, мінування й бойових завдань.

Головнокомандувач також відзначив зростання можливостей української радіоелектронної боротьби. Він сказав, що у жовтні на фронт поставлено вдвічі більше засобів РЕБ ближньої дії порівняно з вереснем.

