Зеленский рассказал о ситуации возле Покровска и тенденции в Купянске
- На Покровском направлении и на Запорожье достаточно сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам россиян.
- В Купянске немного легче, там несколько недель украинские военные демонстрируют результаты.
- В то же время Зеленский обсудил с главнокомандующим подготовку наших дипстрайков.
На данный момент самая сложная ситуация на Покровском направлении и в Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский о ситуации возле Покровска и на Запорожье
Президент заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского, о чем сообщил в Telegram.
— Фронт: больше внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций, — сказал он.
По словам Зеленского, немного легче ситуация в Купянске, там есть результаты у наших воинов. Президент подчеркнул, что это уже тенденция нескольких недель.
Кроме того, Зеленский обсудил с главнокомандующим подготовку наших дипстрайков – конкретные направления и ожидаемые результаты.
— Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине! – подчеркнул президент.
Напомним, что 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили НПЗ в Оренбургской области РФ.