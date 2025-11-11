На данный момент самая сложная ситуация на Покровском направлении и в Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о ситуации возле Покровска и на Запорожье

Президент заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского, о чем сообщил в Telegram.

— Фронт: больше внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций, — сказал он.

По словам Зеленского, немного легче ситуация в Купянске, там есть результаты у наших воинов. Президент подчеркнул, что это уже тенденция нескольких недель.

Кроме того, Зеленский обсудил с главнокомандующим подготовку наших дипстрайков – конкретные направления и ожидаемые результаты.

— Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине! – подчеркнул президент.

Напомним, что 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили НПЗ в Оренбургской области РФ.

