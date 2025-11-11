Наразі найскладніша ситуація на Покровському напрямку та у Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів, повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський про ситуацію біля Покровська та на Запоріжжі

Президент заслухав доповідь Головнокомандувача Олександра Сирського, про що повідомив у Telegram.

– Фронт: найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів. Там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам. Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій, – сказав він.

За словами Зеленського, трохи легше ситуація в Купʼянську, там є результати в наших воїнів. Він наголосив, що це вже тенденція кількох тижнів.

Крім того, Зеленський обговорив з головнокомандувачем підготовку наших дипстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.

– Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні! – наголосив президент.

Нагадаємо, що 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили НПЗ в Оренбурзькій області РФ.

