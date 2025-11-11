11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили НПЗ в Оренбурзькій області РФ.

Сили оборони уразили завод Орскнєфтєоргсінтез: деталі

У рамках зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу Орскнєфтєоргсінтез в Оренбурзькій області Росії.

– Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкту. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються, – повідомляє Генеральний штаб.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України.

Де знаходиться Орськ на карті

Як повідомили Фактам ICTV джерела в СБУ, відстань до цілі склала 1400 км. Також відомо, що спецоперацію провели за допомогою далекобійних безпілотників Центру спецоперацій Альфа СБУ.

На цьому НПЗ – чотири установки первинної переробки нафти. Проєктна потужність переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Нагадаємо, що це вже друга “бавовна” від Служби безпеки на цьому підприємстві — перша сталася 3 жовтня 2025 року.

