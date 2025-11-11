Украинским защитникам пришлось отойти с позиций возле пяти населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Ситуация на фронте: где идут интенсивные бои

По данным защитников, украинским защитникам пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеневское, Новое, Охотничье, Успеневка и Новониколаевка.

– В Запорожской области, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях, уже несколько дней подряд идут интенсивные бои. Враг применяет все виды имеющегося вооружения, чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций, – говорится в сообщении.

Защитники отмечают, что только за несколько прошедших суток зафиксировано до сотни боевых столкновений.

Массированное огневое воздействие – ежедневно более 400 артобстрелов с применением около 2 тыс. боеприпасов — и фактическое уничтожение всех укрытий и укреплений вынудило Силы обороны отойти с позиций возле пяти населенных пунктов.

Сообщается также, что враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать.

– За Яблоково, Ровнополье и Солодкое продолжаются жестокие бои. Противник с восточного направления стремится охватить Гуляйполе и отрезать логистические пути, ведущие из Покровского, – сообщает пресс-служба защитников.

Защитники подытоживают, что ожесточенные бои продолжаются за каждый сантиметр украинской земли.

