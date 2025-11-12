Координувала фіноперації: фігурантці у справі “плівок Міндіча” обрали запобіжний захід
- Підозрюваній у справі плівок Міндіча Лесі Устименко обрали запобіжний захід.
- Леся Устименко вела електронний файл з усіма фінансовими операціями злочинної організації.
12 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до підозрюваної у справі плівок Тимура Міндіча Лесі Устименко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 25 млн грн застави.
Про це повідомляє портал ВАКС вирішив.
Суд у справі плівок Міндіча
Так, прокурор просив суд про запобіжний захід для Лесі Устименко у вигляді тримання під вартою із заставою понад 30 млн грн.
Адвокати Лесі Устименко просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора повністю. Їй інкримінують ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
У разі внесення застави підозрювана повинна буде носити електронний браслет.
Що відомо про участь Лесі Устименко
Зазначається, що підозрювана у так званому бек-офісі координувала дії щодо проведення фінансових та криптовалютних операцій, готувала звітність про легалізацію коштів та вела облік всіх операцій в електронному файлі під назвою Манхеттен.
З метою конспірації учасники називали долари “синие” або “красивые” для позначення $100 нового дизайну або ж “некрасивые” — для банкнот зі старим дизайном. Але адвокат Устименко не вважає це конспірацією, бо такі найменування використовуються у побуті.
Легалізація коштів відбувалась через передання грошей віцепрем’єру Олексію Чернишову, а також через ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка, який, своєю чергою, передавав гроші через Олександра Цукермана до офісу злочинної організації – безпосередньо Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку, які вели облік грошей.
Злочинна організація отримувала від 0,2% до 8% від суми легалізованих коштів.
Повідомляється, що працівники бек-офісу привозили готівку, перемішували її та маскували. Далі гроші переміщали на рахунки компаній, зокрема нерезидентів, або передавали у власність фізичним та юридичним особам.
Переміщення готівки відбувалось через обмін виду валюти, а також придбання криптоактивів.
Фото: Transparency International Ukraine