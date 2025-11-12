8 листопада близько 5 години ранку через російську ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в Полтавській області виникли форс-мажорні обставини щодо розподілу електроенергії.

Про це повідомляє Полтаваобленерго.

Наслідки атаки на енергетику Полтавської області

Через ворожу атаку на область зникла можливість отримувати електрику з об’єднаної енергетичної системи (ОЕС України), а це призвело до неможливості надання послуг з розподілу електричної енергії.

Фахівці продовжують усунення пошкоджень системи та відновлення електричних мереж.

12 листопада АТ Полтаваобленерго повідомило, що попередня інформація є некоректною та не відповідає дійсності.

– Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК Укренерго, так і з розподільчих мереж суміжних областей, – про це йдеться у новому повідомленні Полтаваобленерго.

У компанії наголошують, що після російської атаки 8 листопада справді тимчасово були проблеми із енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація Кременчуці.

Водночас завдяки аварійним роботам цю проблему вдалося оперативно усунути.

Нагадаємо, що через пошкодження залізничної інфраструктури вночі 8 листопада Укрзалізниця змінила рух поїздів на Полтавщині, Дніпропетровщині та Харківщині.

