Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речи не идет.

Сырский о ситуации на Покровском направлении

Покровское направление остается главным в контексте наступления РФ, здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага и сосредоточена значительная часть группировки, действующей на территории Украины.

По его словам, РФ пытается воспользоваться сложными погодными условиями, с

— Нашими основными задачами остаются постепенный взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных — для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых, — сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который находится там с рабочим визитом.

Как отметил Сырский, на подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже — уничтожение легкой вражеской техники.

Он подчеркнул, что о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет.

— Военнослужащие Сил обороны Украины делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника. Поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретином направлении, — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Сырский сообщил, что за последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области.

К тому же, главнокомандующий ВСУ сообщил, что стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.

Напомним, что российские пропагандистские каналы стали распространять фейковое видео, где раненые украинские военные выходят из города Покровск. В ЦПД сообщили, что оно было сгенерировано ИИ и данная информация не соответствует действительности.

Фото: Александр Сырский

