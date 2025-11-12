Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу РФ, тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога та зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. Росія намагається скористатися складними погодними умовами.

– Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених, – повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

Як зазначив Сирський, на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше – знищення легкої ворожої техніки.

– Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника.

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку, – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський повідомив, що за останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

До того ж, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що російські пропагандистські канали почали поширювати фейкове відео, де поранені українські військові виходять з міста Покровськ. У ЦПД повідомили, що воно було згенеровано ШІ і ця інформація не відповідає дійсності.

