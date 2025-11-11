Україна врятувала групу дітей з окупованих територій – Єрмак
- З ТОТ евакуювали групу дітей і підлітків, які зазнавали залякувань і жорстокого поводження з боку окупантів.
- Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
Велику групу дітей та підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Групу дітей вдалося врятувати з окупації
За його словами, серед врятованих – 10-річна дівчинка, яку однокласники залякували через її українське походження.
Її молодших братів у дитячому садку змушували співати російські пісні та збирати кошти для армії окупантів.
Ще одна історія стосується 7-річної дівчинки та її 2-річного брата, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів.
Попри те, що у дітей були родичі, окупаційна адміністрація намагалася відправити їх до інтернату.
Також серед врятованих – 19-річний хлопець, якого російські військові катували та погрожували розстрілом через те, що один із його родичів служив у Збройних силах України. На той момент йому було 17 років.
Після досягнення повноліття окупанти поставили його на військовий облік.
– Сьогодні всі діти у безпеці, отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні. Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно утримуваних осіб, а також усім партнерам, які допомогли врятувати дітей, – зазначив Єрмак.
Нагадаємо, депортація українських дітей стала однією з підстав для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.