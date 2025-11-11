Велику групу дітей та підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Групу дітей вдалося врятувати з окупації

За його словами, серед врятованих – 10-річна дівчинка, яку однокласники залякували через її українське походження.

Її молодших братів у дитячому садку змушували співати російські пісні та збирати кошти для армії окупантів.

Ще одна історія стосується 7-річної дівчинки та її 2-річного брата, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів.

Попри те, що у дітей були родичі, окупаційна адміністрація намагалася відправити їх до інтернату.

Також серед врятованих – 19-річний хлопець, якого російські військові катували та погрожували розстрілом через те, що один із його родичів служив у Збройних силах України. На той момент йому було 17 років.

Після досягнення повноліття окупанти поставили його на військовий облік.

– Сьогодні всі діти у безпеці, отримують необхідну підтримку, допомогу з документами та можливість почати життя заново у вільній Україні. Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно утримуваних осіб, а також усім партнерам, які допомогли врятувати дітей, – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, депортація українських дітей стала однією з підстав для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

