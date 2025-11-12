В Украине 70% подростков и 42% взрослых пользуются ИИ — исследование
Исследование относительно использования ИИ в Украине
Уже в четвертый раз было проведено исследование, чтобы оценить, как меняется уровень цифровой грамотности украинцев и определить приоритеты для развития сферы, сообщает Минцифра.
Сегодня 96% украинцев владеют цифровыми навыками, а 58% — на базовом уровне или выше. Это показатель, который соответствует среднему уровню стран ЕС.
В этом году впервые был проведен анализ уровня взаимодействия с искусственным интеллектом:
- 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ — создают тексты, ищут информацию.
- половина взрослых и 76% подростков хотя бы раз принимали решения на основе общения с ИИ.
— Результаты показали, что 42% взрослых и 70% подростков уже пользуются инструментами ИИ, а каждый второй украинец хотя бы раз принимал решение, основываясь на общении с искусственным интеллектом.
Такая динамика создает условия для развития ИТ, цифрового предпринимательства, креативных индустрий и высокотехнологичного сектора, — подчеркнул первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Отмечается, что даже в условиях полномасштабной войны украинцы остаются чрезвычайно активными онлайн: 97% имеют доступ к интернету, а 92% пользуются им ежедневно. Эти показатели остаются неизменно высокими, что свидетельствует о зрелости цифровой инфраструктуры.
К тому же, украинцы с высоким уровнем цифровых навыков получают доход в среднем в пять раз больше, чем те, кто их не имеет. А для 59% респондентов цифровая грамотность открыла новые профессиональные возможности.
Исследование цифровых навыков украинцев 2025 года проведено по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которое выполняется Фондом Восточная Европа.