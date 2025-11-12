Згідно результатів дослідження, 70% підлітків користуються штучним в Україні.

Дослідження щодо використання ШІ в Україні

Вже вчетверте було проведене дослідження, щоб оцінити, як змінюється рівень цифрової грамотності українців та визначити пріоритети для розвитку сфери, повідомляє Мінцифра.

Сьогодні 96% українців володіють цифровими навичками, а 58% — на рівні базовому або вище. Це показник, який відповідає середньому рівню країн ЄС.

Цьогоріч уперше було проведено аналіз рівня взаємодії зі штучним інтелектом:

42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ — створюють тексти, шукають інформацію.

половина дорослих і 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення на основі спілкування із ШІ.

– Результати показали, що 42% дорослих і 70% підлітків уже користуються інструментами ШІ, а кожен другий українець хоча б раз ухвалював рішення, базуючись на спілкуванні зі штучним інтелектом. Така динаміка створює умови для розвитку ІТ, цифрового підприємництва, креативних індустрій і високотехнологічного сектору, — наголосив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що навіть в умовах повномасштабної війни українці залишаються надзвичайно активними онлайн: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня. Ці показники залишаються незмінно високими, що свідчить про зрілість цифрової інфраструктури.

До того ж, українці з високим рівнем цифрових навичок отримують дохід у середньому в п’ять разів більше, ніж ті, хто їх не має. А для 59% респондентів цифрова грамотність відкрила нові професійні можливості.

Дослідження цифрових навичок українців 2025 року проведено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

