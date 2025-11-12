Украинские подразделения Сил обороны переместились на более выгодные рубежи в районе Ровнополья в Запорожье поздно вечером 11 ноября.

Об этом 12 ноября сообщили Силы обороны Юга Украины.

ВСУ отошли в районе Ровнополья: что известно

Решение об отходе в районе Ровнополья было принято после комплексного огневого поражения позиций наших бойцов в районе населенного пункта для сохранения жизни личного состава.

Сейчас смотрят

В то же время в Силах обороны отмечают, что в настоящее время продвижение противника остановлено.

— Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого столкновения этих направлений, — добавили в ведомстве.

По данным Сил обороны, пытаясь продвинуться, противник несет большие потери.

Только за прошедшие сутки 58 оккупантов ликвидировано и почти три десятка ранено.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.