Українські підрозділи Сил оборони перемістилися на більш вигідні рубежі в районі Рівнопілля на Запоріжжі пізно ввечері 11 листопада.

Про це 12 листопада повідомили Сили оборони Півдня України.

ЗСУ відійшли в районі Рівнопілля: що відомо

Рішення про відхід у районі Рівнопілля було ухвалено після комплексного вогневого ураження позицій наших бійців у районі населеного пункту задля збереження життя особового складу.

Водночас у Силах оборони зазначають, що наразі просування противника зупинено.

— Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків, – додали у відомтсві.

За даними Сил оборони, намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат.

Лише за минулу добу 58 окупантів ліквідовано та майже три десятки поранено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

