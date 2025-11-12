ЗСУ відступили в районі Рівнопілля Запорізької області – Сили оборони Півдня
Українські підрозділи Сил оборони перемістилися на більш вигідні рубежі в районі Рівнопілля на Запоріжжі пізно ввечері 11 листопада.
Про це 12 листопада повідомили Сили оборони Півдня України.
ЗСУ відійшли в районі Рівнопілля: що відомо
Рішення про відхід у районі Рівнопілля було ухвалено після комплексного вогневого ураження позицій наших бійців у районі населеного пункту задля збереження життя особового складу.
Водночас у Силах оборони зазначають, що наразі просування противника зупинено.
— Тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків, – додали у відомтсві.
За даними Сил оборони, намагаючись просунутись, противник зазнає великих втрат.
Лише за минулу добу 58 окупантів ліквідовано та майже три десятки поранено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.