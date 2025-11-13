Продаж і перереєстрація автомобіля за допомогою онлайн-сервісу Дія значно спростили життя власників транспортних засобів. Тепер більшість процедур відбуваються дистанційно, без необхідності особисто відвідувати сервісні центри МВС.

Чому не працює продаж авто в Дії, читайте в нашому матеріалі.

Чому не можу продати авто через Дію: причини

В Україні водії можуть перереєструвати свій транспортний засіб через додаток Дія. Ця процедура здебільшого відбувається швидко, оскільки перевірка даних здійснюється автоматично за базами. Проте іноді на екрані з’являється відмова перереєстрації авто в Дії. Найчастіше це відбувається у випадку, коли Сервісний центр МВС відхилив договір.

Іноді Дія може працювати з затримками або відбуваються тимчасові перебої, що пов’язані зі змінами у вартості послуг. Зокрема, 13 жовтня сталася тимчасова пауза у роботі послуг для водіїв, про що повідомили у Telegram-каналі Дія.

Проте вже 15 жовтня процедуру відновили, і відтоді користувачі знову можуть замінювати техпаспорт на автомобіль та оформлювати продаж транспортних засобів. Та є інші причини, через які заблокований продаж авто через Дію.

Причини відмови перереєстрації авто в Дії:

транспортний засіб або його двигун перебувають у міжнародному або національному розшуку;

один з учасників угоди (продавець або покупець) знаходиться у розшуку;

свідоцтво про реєстрацію авто позначене як втрачений документ у базах поліції;

у продавця відкриті виконавчі провадження;

на авто накладені обтяження в Міністерстві юстиції (заборона на відчуження);

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Не працює продаж авто в Дії: що робити

Для точного з’ясування причин варто звернутися до сервісного центру МВС. Там адміністратор перевірить дані в реєстрах, надасть інформацію про обмеження та підкаже, до якого органу необхідно звернутися.

Після усунення всіх обставин, що блокують перереєстрацію, власник може повторно оформити транспортний засіб онлайн через Дію або безпосередньо в сервісному центрі МВС.

Послуга доступна лише для фізичних осіб і поширюється на три категорії транспортних засобів: легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Джерело : МВС

