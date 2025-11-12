На основании материалов НАБУ Кабинет министров отстранил от работы вице-президента, члена правления НАЭК Энергоатом Якоба Хартмута. Также отстранен главный консультант президента компании Дмитрий Басов.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Отстранения в Энергоатоме

По словам Юлии Свириденко, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента Энергоатома Дмитрия Басова. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Также правительство поручило отстранить ряд сотрудников, причастность к совершению преступлений сейчас проверяют правоохранительные органы:

директора по финансам и бюджетированию;

директора по правовому обеспечению;

руководителя обособленного подразделения Централизованные закупки.

— Если в ходе расследования НАБУ выявит причастность других сотрудников к совершению преступления, и.о. председателя правления будет обязан и их отстранить, и содействовать расследованию в отношении этих лиц, — отметила Юлия Свириденко.

Коррупция в Энергоатоме

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме. Так, правоохранительные органы в течение 15 месяцев тщательно документировали деятельность преступной группы, в которую входил ряд высокопоставленных чиновников.

По данным НАБУ, основным направлением преступной схемы было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов (сторона, участвующая в договоре) Энергоатома в размере 10-15% от стоимости контрактов.

Контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию.

В связи с причастностью к коррупционному скандалу свои заявления об отставке написали министр энергетики Светлана Гринчук и Герман Галущенко — министр юстиции.

Фото: Энергоатом

