Євросоюз надає Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги на 5,9 млрд євро, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС надає Україні транш на майже 6 млрд євро

– Я вітаю зобов’язання Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на наступні два роки, — заявила президентка Єврокомісії під час виступу в Європарламенті.

Як повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко, €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів.

– Це приклад того, як Росія починає платити за свої злочини. І водночас сигнал європейської солідарності та рішучості підтримувати нашу здатність вистояти, – додала вона.

Зараз дивляться

Також вона зазначила, що €1,8 млрд у межах Ukraine Facility – це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.

– Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та Європейським Союзом, – додала вона.

Європа продовжить зміцнювати опір України, відновлювати пошкоджену інфраструктуру після атак РФ і стабілізувати українську енергосистему. За словами президентки Єврокомісії, ЄС вже експортує понад 2 гігавати електроенергії до України, а також допомагатиме захищати критичну інфраструктуру, зокрема за допомогою нового обладнання для боротьби з БпЛА.

– Ця зима визначить майбутнє війни, і наша відповідь має бути гідною цього виклику. Разом з Україною ми переможемо російський терор, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, вона також повідомила, що Єврокомісія продовжує роботу з державами-членами над покриттям фінансових потреб України протягом наступних двох років. Серед варіантів фінансування — використання бюджетного резерву ЄС, укладання міжурядової угоди або запровадження репараційної позики, заснованої на заморожених російських активах.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що такий механізм дозволить надавати Україні кошти під зобов’язання, що вони будуть повернені, якщо РФ виплатить репарації. Вона назвала це “найефективнішим способом підтримати оборону та економіку України” і “чітким сигналом для Кремля, що час не на її боці”.

Нагадаємо, вчора голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що 13 листопада Україна очікує черговий транш від ЄС у розмірі 6 млрд євро.

Вона уточнила, що із цієї суми 4,1 млрд євро мали надійти в межах механізму ERA Loans та 1,9 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.