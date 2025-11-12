Завтра, 13 листопада, Україна очікує черговий транш від ЄС у розмірі 6 млрд євро.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила у Facebook, що наступний транш прямої бюджетної допомоги від ЄС надійде за планом, орієнтовно у четвер.

– Поспілкувались сьогодні з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і репараційним кредитом) – Стефані Паміс, Х’юго Ферраданс Рамонде та колегами з представництва ЄС. З хороших новин – очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер, – написала вона у соцмережі.

Вона зазначила, що йдеться про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Зокрема, Підласа наголосила, що відповідно, ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає.

Водночас, як зазначила голова бюджетного комітету, по репараційному кредиту робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради, тобто усіх країн-членів.

– Я ще раз підкреслила, що потреба в новій допомозі від ЄС виникне вже в кінці І кварталу 2026, в першу чергу для фінансування невійськових видатків. Але ми також наполягаємо на можливості використання репараційного кредиту для потреб оборони через бюджет (в тому числі на виплати військовим), – додала вона.

Наразі у Брюсселі обговорюється, що надання репараційного кредиту буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.

