Зеленский посетил позиции ВСУ на Ореховском направлении: что известно
Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой Запорожской области. Речь идет об Ореховском направлении и Степногорске.
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в Telegram.
Зеленский на Запорожье: какие решения приняты
Владимир Зеленский отметил, что побывал в пункте управления 65 отдельной механизированной бригады Великий Луг, чтобы поблагодарить воинов за службу и отметить их наградами.
Он добавил, что заслушал доклад об оперативной обстановке на Ореховском направлении, активности врага и потерях оккупантов.
– Обсудил с военными решения, необходимые для усиления защиты Ореховского направления: комплектование личным составом, отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ, – говорится в сообщении.
Также президент обсудил с защитниками развитие беспилотных подразделений, масштабирование положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и необходимые для этого шаги.
Кроме того, украинский лидер пообщался с воинами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, защищающих район Степногорска в Запорожье, и наградил их государственными наградами.
Среди основных тем, которые поднимали бойцы 128 бригады – активизация российских штурмов и попытки врага обойти наши оборонительные сооружения, используя особенности местности.
– Отдельно говорили о реализации программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы Армия дронов. Бонус и особенности применения дронов Вампир, – прокомментировал Зеленский.
Президент рассказал, что также встретился с воинами 17 армейского корпуса, поблагодарил их за службу и защиту Украины, отметил государственными наградами.
– Безусловно, Восток Украины – большой вызов. И здесь, на Ореховском направлении, всегда было горячо. Спасибо всем солдатам, офицерам, сержантам за то, что защищаете это направление – Запорожскую область в целом, город, – сказал украинский глава.
По его словам, особое внимание уделили оперативной обстановке на Юге, задачам бригад и полков, военным и кадровым мерам для стабилизации ситуации в районе Ровнополья.
Обсудили и противовоздушную защиту дорог, логистики, критической инфраструктуры Запорожья. Был доклад и об оперативной обстановке в районе Покровского.
Он пообещал, что все вопросы будут обязательно проработаны и решены.