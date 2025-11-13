Президент Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ на передовій Запорізької області. Йдеться про Оріхівський напрямок та Степногірськ.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера в Telegram.

Зеленський на Запоріжжі: які рішення ухвалено

Володимир Зеленський зауважив, що побував у пункті управління 65 окремої механізованої бригади Великий Луг, щоб подякувати воїнам за службу та відзначити їх нагородами.

Він додав, що заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на Оріхівському напрямку, активності ворога та втрат окупантів.

– Обговорив із військовими рішення, які необхідні, щоб посилити захист Оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ, – йдеться у повідомленні.

Також президент обговорив із захисниками розвиток безпілотних підрозділів, масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених і необхідні для цього кроки.

Крім того, український лідер поспілкувався із воїнами 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, що боронять район Степногірська на Запоріжжі, та відзначив їх державними нагородами.

Серед основних тем, які піднімали бійці 128 бригади – активізація російських штурмів та спроби ворога обійти наші оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.

– Окремо говорили про реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах програми Армія дронів.Бонус та особливості застосування дронів Вампір, – прокоментував Зеленський.

Президент розповів, що також зустрівся з воїнами 17 армійського корпусу, подякував їм за службу й захист України, відзначив державними нагородами.

– Безумовно, Схід України – великий виклик. І тут, на Оріхівському напрямку, завжди було гаряче. Дякую всім солдатам, офіцерам, сержантам за те, що захищаєте цей напрямок – Запорізьку область загалом, місто, – сказав український очільник.

За його словами, особливу увагу приділили оперативній обстановці на Півдні, завданням бригад і полків, військовим і кадровим заходам для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля.

Обговорили й протиповітряний захист доріг, логістики, критичної інфраструктури Запоріжжя. Була доповідь і про оперативну обстановку в районі Покровського.

Він пообіцяв, що всі питання будуть обов’язково опрацьовані та вирішені.

