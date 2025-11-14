Галущенко и Гринчук исключены из состава СНБО – указ Зеленского
- Президент указом №845/2025 исключил Светлану Гринчук и Германа Галущенко из состава СНБО.
- Верховная Рада рассмотрит их увольнение с должностей министров 18 ноября.
Президент Владимир Зеленский принял решение исключить Светлану Гринчук и Германа Галущенко из состава Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ №845/2025 сегодня опубликован на официальном сайте главы государства.
— На частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г. Галущенко и С. Гринчук, — говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня его обнародования.
Ранее на фоне расследования деятельности Энергоатома Зеленский заявлял о необходимости отставки двух министров — юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук.
Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об их увольнении во вторник, 18 ноября.
Что известно о коррупции в Энергоатоме
10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Энергоатоме.
Следственные органы в течение 15 месяцев документировали деятельность организованной группы, в которую входили высокопоставленные чиновники.
По информации НАБУ, ключевым элементом схемы было систематическое получение неправомерной выгоды в размере 10-15% от суммы контрактов с контрагентами Энергоатома.
Предприятиям навязывали требование платить откат, чтобы избежать блокировки платежей за выполненные работы или поставки.
Из-за возможной причастности к коррупционным действиям свои заявления об отставке подали министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.
12 ноября премьер Юлия Свириденко направила в Верховную Раду представление об увольнении обоих чиновников с занимаемых должностей в связи с их возможным участием в коррупционных схемах в Энергоатоме.