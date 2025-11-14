Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення вивести Світлану Гринчук та Германа Галущенка зі складу Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ №845/2025 сьогодні опублікований на офіційному сайті глави держави.

Зеленський вивів Галущенка і Гринчук зі складу РНБО

– На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 Про склад Ради національної безпеки і оборони України вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г. Галущенка та С. Гринчук, – йдеться в документі.

Указ набув чинності з дня його оприлюднення.

Раніше на тлі розслідування щодо діяльності Енергоатому Зеленський заявляв про необхідність відставки двох міністрів – юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлани Гринчук.

Верховна Рада планує розглянути постанову про їхнє звільнення у вівторок, 18 листопада.

Що відомо про корупцію в Енергоатомі

10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в Енергоатомі.

Слідчі органи протягом 15 місяців документували діяльність організованої групи, до якої входили високопосадовці.

За інформацією НАБУ, ключовим елементом схеми було систематичне отримання неправомірної вигоди у розмірі 10-15% від суми контрактів з контрагентами Енергоатому.

Підприємствам нав’язували вимогу сплачувати відкат, щоб уникнути блокування платежів за виконані роботи чи поставки.

Через можливу причетність до корупційних дій свої заяви про відставку подали міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

12 листопада прем’єрка Юлія Свириденко направила до Верховної Ради подання щодо звільнення обох посадовців із займаних посад у зв’язку з їхньою можливою участю у корупційних схемах в Енергоатомі.

