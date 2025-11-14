Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 ноября, провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Они, в частности, обсудили кадровые изменения в правительстве.

Юлия Свириденко предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о совещании со Свириденко

Во время встречи глава правительства доложила президенту о запуске аудита в государственных компаниях.

— Мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения, — сообщил глава государства.

Зеленский также поручил премьер-министру оперативно информировать ключевых партнеров Украины о результатах проверок и соответствующих решениях.

По словам президента, прозрачность в государственных компаниях и отсутствие каких-либо схем должна быть гарантирована.

Накануне стало известно, что основным кандидатом на пост министра энергетики является действующий глава государственного предприятия НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Напомним, вечером 12 ноября Светлана Гринчук написала заявление об отставке с поста министра энергетики. В отставку также подал министр юстиции Герман Галущенко.

Кадровые изменения происходят как следствие проведения масштабной операции НАБУ по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

