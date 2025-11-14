Графики отключения света на 15 ноября: когда будут действовать ограничения
Завтра, 15 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщила НЭК Укрэнерго.
Графики отключений света на 15 ноября
Ограничения электроснабжения на 15 ноября вводятся из-за последствий массированных ракетных и дронных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины.
Плановые почасовые отключения будут действовать в следующем режиме:
- с 00:00 до 23:59 — с нагрузкой от 1,5 до 3,5 очередей.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут действовать в течение суток:
- с 00:00 до 23:59 — со сниженными лимитами потребления.
В Укрэнерго отмечают, что время и объем отключений могут оперативно меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Компания рекомендует следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.
— Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! — подчеркнули в Укрэнерго.