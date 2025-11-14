Завтра, 15 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомило НЕК “Укренерго.

Графіки відключень світла на 15 листопада

Обмеження електропостачання на 15 листопада запроваджуються через наслідки масованих ракетних та дронових ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Планові погодинні відключення діятимуть у такому режимі:

з 00:00 до 23:59 — із навантаженням від 1,5 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів також діятимуть протягом усієї доби:

з 00:00 до 23:59 — зі зниженими лімітами споживання.

В Укренерго зазначають, що час та обсяг відключень можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Компанія рекомендує стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

— Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголосили в Укренерго.

