Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, що збирав дані для коригування ракетно-дронових ударів російських військ по території Житомирської та Хмельницької областей.

Про це повідомляє СБУ.

Агент ФСБ коригував удари ворога по енергетичних об’єктах

За даними слідства, ключовим завданням затриманого було отримати та передати окупантам актуальні фотографії енергогенерувальних і теплопостачальних об’єктів у цих регіонах.

Такі матеріали дозволили б російській стороні визначити технічний стан підприємств, оцінити рівень їхньої захищеності та встановити розташування важливого обладнання.

– За матеріалами справи, затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині, – йдеться у повідомленні.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав можливість заробити легкі гроші у телеграм-каналах.

Задокументовано, що після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.

Перебуваючи неподалік потенційних цілей, агент фотографував їхні периметри з постами охорони.

Зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали на гарячому, коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.

Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

На основі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 – підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 114-2 – несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене під час воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Хмельницькій та Житомирській областях під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

