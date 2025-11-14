Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после российской атаки РФ на Киев обратился к коллегам – главам внешнеполитических ведомств Группы семи.

Он подчеркнул, что рассчитывает на быстрое внедрение решений, которые обсуждались на заседании G7.

Сибига об атаке на Киев 14 ноября

— Эта жестокая российская атака демонстрирует насущную необходимость в новых вкладах в защиту Украины и новых шагах для усиления давления на Россию, включая долгожданное решение по замороженным активам, — написал глава МИД Украины в соцсети X.

Андрей Сибига убежден, что совместными усилиями можно заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну, нанеся ему более сильный удар, чем он ожидает.

Сейчас смотрят

— Продолжение жестокой войны России против гражданского населения не приведет его никуда, кроме Специального трибунала. Все российские преступления будут наказаны, — добавил он.

Как известно, что в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину 430 дронами и 19 ракетами, в том числе баллистическими.

Основным направлением удара был Киев. Также в результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области. Украинские военные сбили/подавили 419 воздушных целей.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков в 44 локациях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.