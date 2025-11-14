Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російської атаки РФ на Київ звернувся до колег – очільників зовнішньополітичних відомств Групи семи.

Він наголосив, що розраховує на швидке втілення рішень, які обговорювалися на засіданні G7.

Сибіга про атаку на Київ 14 листопада

– Ця жорстока російська атака демонструє нагальну потребу в нових внесках на захист України та нових кроках для посилення тиску на Росію, включаючи довгоочікуване рішення щодо заморожених активів, – написав очільник МЗС України у соцмережі X.

Андрій Сибіга переконаний, що спільними зусиллями можна змусити російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну, завдавши йому сильнішого удару, ніж він очікує.

– Продовження жорстокої війни Росії проти цивільного населення не приведе його нікуди, крім Спеціального трибуналу. Всі російські злочини будуть покарані, – додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну 430 дронами та 19 ракетами, зокрема балістичними.

Основним напрямком удару був Київ. Також унаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. Українські військові збили/приглушили 419 повітряних цілей.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на 44 локаціях.

