В ночь с 13 на 14 ноября украинские военные успешно применили ракеты Длинный Нептун по определенным целям на российской территории.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов главнокомандующего ВСУ и командующего Воздушными силами.

Зеленский о применении Длинных Нептунов

Глава государства подчеркнул, что удары дальнобойными ракетами Длинный Нептун по территории РФ являются нашим справедливым ответом на продолжающийся российский террор.

Сейчас смотрят

— Украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты. Спасибо каждому, кто работает над нашей ракетной программой и дает Украине эту меткость и дальность, — написал Зеленский, а также показал видео запуска Длинных Нептунов по целям РФ.

Также президент сообщил, что во время сегодняшней ночной атаки РФ на Украину сработали системы Patriot и другие комплексы противовоздушной обороны.

— За эту ночь обезврежено 14 российских ракет. В частности, сбиты две аэробаллистические и шесть баллистических российских ракет. И мы будем и дальше укреплять этот компонент нашей ПВО — системами, способными сбивать баллистику, — отметил Зеленский.

По словам главы государства, он поручил дипломатам максимально информировать партнеров о российских атаках, характере этих атак и выбранных мишенях.

— Россия продолжает террор против украинских городов, именно против мирной инфраструктуры. Ключевыми мишенями для России этой ночью были жилые районы в Киеве и энергетические объекты, — добавил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 14 ноября РФ атаковала Украину 430 дронами и 19 ракетами, в том числе баллистическими.

Основным направлением удара был город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.